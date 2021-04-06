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بحضور 9 نقاد .. بانوراما الفيلم الأوربي تنظم ندوة أون لاين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت إدارة بانوراما الفيلم الأوروبي عن تنظيم ندوة أون لاين لمناقشة نشرة البانوراما هذا العام بحضور عدد من الكتاب المساهمين فى كتابة النشرة ومحررتها "نور الصافورى" يوم الخميس القادم الساعة السابعة والنصف مساءًا.


وأنتجت النشرة،التى تجاوز عدد صفحاتها المائة صفحة،هذا العام بالتعاون مع قائمة نشر "عصمت"، وضمت النشرة تسع مقالات لتسعة كتاب هم اسكندر عبد الله، أميرة موسى، ودعاء نبهان، وإسلام السيد، وأمنية عادل، ورشا شاهين، وليلى أرمن، ووائل سعيد، ووفاء السعيد، ومن المقرر ان يحضر الندوة التى أتخذت عنوان "شخصيات: أشعر تجاهها بالثقل" هؤلاء النقاد لمناقشة قضايا السينما والمجتمع مع الجمهور.

وكانت قد انطلقت الدورة الثالثة عشر من انوراما الفيلم الأوروبي اول ابريل الجارى، وتشهد البانوراما هذا العام عرض 40 فيلم على مدار 10 أيام متواصلة، والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.

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