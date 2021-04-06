انفوجراف انفوجراف Advertisements خمس مومياوات ستراها للمرة الأولى بمتحف الحضارة الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:49 م Advertisements خمس مومياوات ستراها للمرة الأولى بمتحف الحضارة أخبار تهمك قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول منذ ساعتين و 29 دقيقة نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن موقعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ أقل من نصف ساعة تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة منذ يوم فاروق جعفر يفتح النار على ميدو.. " لا تمتلك تاريخ مع الزمالك " منذ أقل من ساعتين عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة منذ ساعتين و 42 دقيقة فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق منذ ساعة زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا منذ ساعتين و 35 دقيقة السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو) منذ يومين تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو منذ حوالي 9 ساعات بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض منذ حوالي 11 ساعة 17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 3 ساعات عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو) منذ أقل من ساعة 6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة منذ ساعتين و 11 دقيقة صفقة مفاجئة.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم منذ نصف ساعة Advertisements