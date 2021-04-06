جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة تضع تصوراً لنفاذ منتجاتنا لدول القارة





قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وخبير الطاقة والصناعة أن السوق الافريقي واعد بعدد سكان يصل الى 1.3 مليار نسمة وبه أمكانيات مهولة وقدرة كبيرة على استيعاب منتجاتنا ونفاذها الى القارة الافريقية بشكل اكبر من الوضع الحالي حيث ان جملة الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية لاتتعدى 5 مليارات دولار فقط في العام .





وأشار حسين الغزاوي الى انه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بحجم صادرات مصر الى 100 مليار دولار سنويًا خلال الاعوام المقبلة لزيادة فرص العمل فى ظل النمو الاقتصادي الايجابي رغم جائحة كورون أنه يمكن مضاعفة صادراتنا لأفريقيا على سبيل المثال إذا احسنا تسويق انفسنا ومنتجاتنا بالقارة الافريقية لأنه للاسف بالتواصل مع المستثمرين بالقارة الافريقية وجدنا ان نسبة كبيرة منهم لا يعرفون ما نصنعه أو ننتجه في مصر.





واقترح حسين الغزاوي خارطة طريق للوصول بمنتجاتنا المصرية للقارة الأفريقية من خلال عدة محاور منها عمل دراسات مستفيضة لدراسة الاسواق الافريقية واحتياجاتها من المنتجات المصرية وأيضًا المنتجات الافريقية التى تحتاجها مصر ونقلها للمستثمرين المصريين وكذلك عقد مؤتمر افريقي بعنوان «الفرص الاستثمارية في القارة الافريقية» يهدف الى عرض الفرص الاستثمارية بدول القارة وكذلك احتياجاتها من المنتجات والبنية التحتية بحيث يتم تحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي بين دول القارة في احتياجاتهم.





وأشار الغزاوي إلى أهمية استغلال وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومات الأفريقية مثل الكوميسا وغيرها على لتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الافريقية حيث لاتزيد التجارة البينية بين دول القاره عن 16% بينما تبلغ حوالى 72% بين دول القاره الاوروبية ووضع تصور من خلالها يمكن تيسير الاجراءات الجمركية والرسوم المرتفعة من بعض الدول وخصوصا مع البدء فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي اعتمدتها حتى الان 37 دولة افريقية والتى كان لمصر دور فعال فى الانتهاء منها اثناء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي .





وأوضح حسين الغزاوي ان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية والكوميسا يساعدان في جذب رؤس اموال اجنبية للدول الافريقية للاستثمار في المجالات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والطاقة حتى يمكن لهذه الدول الاجنبية الاستفادة من مميزات اتفاقية التصنيع في بلد المنشأ داخل دول القارة فهو شرط اساسي لحركة المنتجات داخل القارة بإعفاءات ومميزات يحصل عليها المستثمرون الاجانب بالقارة من خلال التصنيع بأحد الدول الافريقية.





وأكد حسين الغزاوي أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في البنية الأساسية والتحتية في أفريقيا يجب استثمارها مع ضرورة تطوير الطرق والسكك الحديد والنقل البري والبحري بين مصر ودول افريقيا لأن الأمل الوحيد لنا التعاون بعضنا لتحقيق رخاء استثماري واقتصادي.

ونوه حسين الغزاوي إلى ضرورة منح حوافز أكبر للمصنعين المصريين في برنامج دعم الصادرات للنفاذ الى الأسواق الأفريقية مع رفع شعار مصر بوابة أفريقيا واستغلال الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس كأهم معبر تجارى عالمى وكذلك ضرورة دعم المجالس التصديرية في العمل في السوق الأفريقي بشكل اكبر.

ونوه حسين الغزاوي الى ضرورة إعداد حملة تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية بالسوق الافريقية ترتبط بتحديد احتياجات السوق الافريقي من منتجات وكل دولة بشكل منفصل وبناء عليه يتم اختيار حزم من المنتجات المصرية محددة وتكون مطلوبة في افريقيا ويتم التسويق لها بهذه الدول بحيث يتم التعريف بمنتجاتنا في افريقيا وايضا التعرف على المنتجات الأفريقية التى يمكن لمصر استيرادها بدلا من التوجه نحو خيارات مكلفة من قارات اخرى بعيده ونسوق اعلاميا لهذه الحمالات التسويقية.