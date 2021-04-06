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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:59 م
غدير أحمد
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يتصدر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز.
وذلك
عقب أن تساوى في عدد الأهداف مع حسام حسن مهاجم سموحة، حيث سجل كل لاعب ثمانية
أهداف.
ويقدم
لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1-
عمر كمال لاعب المصري 8 أهداف
2-
حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف
3-
يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف
4-
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف
5-
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 7 أهداف
6-
عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 6 أهداف
7-
شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف
8-
رمضان صبحي لاعب بيراميدز 6 أهداف
9-
رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف
10-
باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة 5 أهداف
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