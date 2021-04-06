تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يتصدر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

وذلك عقب أن تساوى في عدد الأهداف مع حسام حسن مهاجم سموحة، حيث سجل كل لاعب ثمانية أهداف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- عمر كمال لاعب المصري 8 أهداف

2- حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف

3- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف

4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف

5- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

6- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 6 أهداف

7- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف

8- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 6 أهداف

9- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف

10- باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة 5 أهداف