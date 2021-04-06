الموقعة المُنتظرة.. موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد فى الدورى الإسباني

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين برشلونة وأتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء قوي بين الفريقين على صراع الليجا.





وتقام مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الـ 35 يوم الأحد التاسع من مايو فى تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان برشلونة حقق الفوز أمس على فريق بلد الوليد بهدف دون رد سجله اللاعب عثمان ديمبيلي فى اللحظات الأخيرة ليصبح فى المركز الثاني فى جدول ترتيب الليجا الإسبانية.





ويذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة ال 30 من الليجا الإسبانية.



