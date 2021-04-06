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مفاجأة كبرى.. زيدان يختار اللاعب الذي سيراقب محمد صلاح

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اللاعب الذي حدده الفرنسي زيدان الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لراقبة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع ضيفه ليفربول الإنجليزي في التاسعة مساءً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في مباراة مكررة من نهائي البطولة عام 2018، فيما تجمع المباراة الثانية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني على ملعب الاتحاد.

وكشفت التقارير الإسبانية أن زيدان اختار الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق الملكي لمراقبة محمد صلاح أثناء اللقاء، حيث يلعب الدولي المصري في الراوق الأيسر مع ليفربول ليكون بذلك مواجهًا لميندي لاعب ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أعطي تعليمات مشددة لميندي في أخر تدريبات الفريق الملكي، من أجل راقبة صلاح أثناء المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم.

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