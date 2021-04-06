ترتيب وهدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة









تفتتح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري.





وتشهد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، المباراة الهامة والمرتقبة بين الهلال واتحاد جدة، والمقرر لها يوم التاسع من شهر أبريل الجاري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة:





1- الهلال برصيد 48 نقطة

2- الشباب برصيد 45 نقطة

3- الاتحاد برصيد 42 نقطة

4- التعاون برصيد 38 نقطة

5- النصر برصيد 36 نقطة

6- الاتفاق برصيد 35 نقطة

7- الأهلي برصيد 35 نقطة

8- القادسية برصيد 31 نقطة

9- الفتح برصيد 31 نقطة

10- أبها برصيد 31 نقطة

11- الفيصلي برصيد 30 نقطة

12- الرائد برصيد 29 نقطة

13- الباطن برصيد 28 نقطة

14- الوحدة برصيد 27 نقطة

15- ضمك برصيد 24 نقطة

16- العين برصيد 20 نقطة





فيما يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:





1- بافتيمبي جوميز " الهلال" برصيد 18 نقطة

2- كارلوس ستراندبيرج " أبها" برصيد 15 نقطة

3- رومارينهو " الاتحاد " برصيد 15 نقطة

4- فابيو آبرو " الباطن" برصيد 15 نقطة

5- جوليو تفاريس " الفيصلي" برصيد 13 نقطة

6- كريستيان جوانكا " الشباب" برصيد 13 نقطة

7- ايميليو زيلايا " ضمك " برصيد 13 نقطة



