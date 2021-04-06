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رد فعل ناري من ريال مدريد بعد إصابة فاران بكورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أول رد فعل من مسئولي ريال مدريد حول إصابة نجم الفريق الفرنسي فاران بكورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول المرتقبة.

ويستقبل ريال مدريد نظيره ليفربول بعد ساعات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد استبعاد فاران من قائمة الفريق مواجهة ليفربول بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أووربا، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن مسئولو ريال مدريد يرون أن إصابة فاران، بكورونا جاءت بسبب تواجده مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وأوضح الموقع، أن هناك حالة من الغضب داخل ريال مدريد، مشيرة إلى أن إصابة فاران جاءت بسبب التواجد مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية الأخيرة والمشاركة في ثلاث مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.  


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