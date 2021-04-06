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"بين نارين" لخلود قمر في معرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصدرت الروائية خلود قمر الحافي، أولى روايتها في مصر "بين نارين"، حيث شاركت الرواية في المعرض الخاص لدار النشر "the operation writer"، في شهر فبراير ٢٠٢١، كما شاركت في مهرجان سنة أولى كتابة، الذي أقيم في برج العرب، ويشارك الكتاب في معرض إسكندرية للكتاب يوم ٢٥ مارس، كما سيشارك في معرض القاهرة للكتاب في ٣٠ يونيو المقبل.


بين نارين، يرصد حياة "قمر" فتاة تأثرت حياتها سلبًا منذ وفاة والدها الذي خسر كل ما يملك في لحظة طيش وأنانيّة من أخوته. وانقلبت حياتها رأسًا على عقب ممّا سبب لها بعض المشاكل النفسية، وتلجأ قمر بعد عدة مواقف لطبيب نفسي الذي كان سندها في الفترة الأولى من العلاج حتّى عرض عليها تجربة علميّة بسببها تتكمن من أن تخرج من أزماتها النفسية، وهنا تعيش قمر حياة مزدوجة مما يجعلها يجب أن تختار بين نارين.


خلود قمر الحافي صحفية وروائية لبنانية، من أعمالها سيبقى الأمل وبين نارين. تخرجت من كلية الإعلام جامعة بيروت العربية عام ٢٠١٣ وبعدها التحقت بكلية التجارة قسم المحاسبة الإلكترونية في الجامعة اللبنانية الدولية وتخرجت منها ٢٠١٦. خاضت تجربتها الأولى في الكتابة في لبنان عام ٢٠١٦ حيث أصدرت روايتها الأولى "سيبقى الأمل"، وكون روايتها الثانية "بين نارين" هي الأحب إلى قلبها قررت إصدارها في مصر

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