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استعدادا لشهر رمضان.. 10 توجيهات من الحكومة للمحافظين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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لم يتبق سوى أسبوع واحد يفصلنا عن بداية شهررمضان المعظم، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي في ظل ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي ظهرت للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من عام 2020 الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 131 مليون حالة إصابة، وقرابة 3 ملايين حالة وفاة.

ومع اقتراب الشهر الكريم، تكثف الحكومة استعداداتها لمواجهة جائحة كورونا، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تكفل السلامة للمصريين، والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنع انتقاله من شخص لآخر.

كما تكثف الحكومة من استعداداتها لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات عدة للمحافظين، استعدادا لشهر رمضان، في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تستعرضه "الفجر" فيما يلي من سطور:

- استمرار المتابعة والمرور الميداني للتأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، خصوصا اللحوم الحمراء، والدواجن، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع.

- التشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص.

- ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والعمل على منع تزايد حالات الإصابة.

- تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، الخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

- التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت، اعتبارا من 17 إبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت.

- التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، وخصوصا فيما يتعلق بتقديم النرجيلة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة جميع المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

- التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة.

- التشديد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات.

- تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المخصصة، وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى.

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