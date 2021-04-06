عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق، في نهاية الموسم الجاري.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون، غير راض تمامًا عن مستوى المغربي حميد أحداد بالفترة الماضية مع نادي الزمالك.





وكان أحداد قد تلقي عرض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من عدة أندية مغربية أبرزها الوداد والرجاء، ولكن الزمالك رفض الاستغناء عن النجم المغربي.





وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل لا شيء.



