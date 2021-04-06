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تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:31 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.
ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:
1- مانشستر سيتي 74 نقطة
2- مانشستر يونايتد 60 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- وست هام 52 نقطة
5- تشيلسي 51 نقطة
6- توتنهام 49 نقطة
7- ليفربول 49 نقطة
8 – إيفرتون 47 نقطة
9- أستون فيلا 44 نقطة
10- أرسنال 42 نقطة
11- ليدز يونايتد 42 نقطة
12- كريستال بالاس 38 نقطة
13- ساوثهامبتون 36 نقطة
14- وولفرهامبتون 35 نقطة
15 – بيرنلي 33 نقطة
16-برايتون أند هوف ألبيون 32 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 21 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة
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