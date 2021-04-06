محافظ المركزي السعودي يتوقع تعافيا هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط

قال محافظ البنك المركزي السعودي إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.





وفي حديثه ضمن فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد، لم يقدم فهد المبارك توقعات للنمو الاقتصادي، لكنه قال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعما.





وقال "على الرغم من أننا نضحي قليلا على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة".





هذا واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار.





وفي مارس آذار، قررت أوبك+ تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.