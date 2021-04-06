ضعف وإنقطاع المياه عن مناطق بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة وادى القمر غرب الإسكندرية، غدا الأربعاء، وذلك نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد فى خط رئيسى 1000 مم الناقل للمياه لمنطقة وادى القمر.



وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق "وادى القمر، والعجمى، والهانوفيل"، غدا الأربعاء، فى العاشرة صباحا، وإعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.



وكان المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، قد تابع أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارىء.