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ريد ستار تشارك في مهرجان مالمو السينما العربية ب 11 فيلم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تنطلق شركة ريد ستار بـ 11 فيلمًا في مهرجان مالمو للسينما العربية لتشارك في 3 برامج مختلفة في الفترة ما بين 6 إبريل وحتى 11 إبريل المقبل، حيث تنافس في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بفيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس وذلك بعد جولاته بالمهرجانات السينمائية، كما تنافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بفيلمي الحد الساعة خمسة للمخرج شريف البندري والخد الآخر للمخرج ساندرو كنعان.

ومن ناحية أخرى يعرض المهرجان ضمن برنامج عروض خاصة ٨ أفلام قصيرة لشركة ريد ستار حار جاف صيفا لـ شريف البنداري، ماتعلاش عن الحاجب لـ تامر العشري، هذه ليلتي لـ يوسف نعمان، أسبوع ويومين لـ مروة زين، النحت في الزمن لـ يوسف ناصر، شوكة وسكينة لـ آدم عبد الغفار، حبيب لـ شادي فؤاد، آمن جدًا لـ نوران شريف ، ليكون إجمالي الأفلام التي تُعرض في المهرجان للشركة هي 11 فيلمًا.

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