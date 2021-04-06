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تطوير أهم حدائق كفر الشيخ إستعدادا لإستقبال أعياد الربيع وشهر رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت حديقة صنعاء التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والمجاورة لمتحف كفر الشيخ القومي،توافد رحلات للاحتفال بيوم اليتيم من قبل عدد من الجمعيات الأهلية ودور رعاية الأطفال والأيتام، واستقبلهم محمد عفيفي، مدير حديقة صنعاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهًا بدخول الأطفال مجانًا، وتقديم كل سبل الرفاهية والألعاب لهم.

وعلى جانب أخر تشهد حديقة صنعاء أعمال تطوير استعدادًا لاستقبال أهالي المحافظة خلال أعياد الربيع، وابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك، لتكون متنفسًا للمواطنين، وخاصة في فصل الصيف، كما وجه محافظ كفر الشيخ بحسن استقبال أهالي المحافظة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها، وتضم الحديقة العديد من ألعاب الأطفال، ومناطق مفتوحة للاستمتاع بالهواء الطلق، إضافة لمطعم،وفندق للراغبين في المبيت، ومساحات خضراء، وأشجار في جميع أنحاء الحديقة.

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