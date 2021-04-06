"خاص"..عازفة الدف تقى عبد الرحيم: كورونا كانت سبب وقف تدريباتنا لموكب نقل المومياوات

تألقت عازفة الإيقاع تقى عبد الرحيم، في الحفل الذي أقيم لموكب نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكشفت "عبد الرحيم" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن أستاذ نادر عباسي هو من قام باختيارها بهذا الحدث العظيم وبدأو بالتحضيرات لهذا الموكب منذ شهر 12 الماضي ولكن توقفو بسبب أزمة فيروس كورونا وعادو مرة أخرى قبل 10 أيام من الموكب.



العازفة تقى عبد الرحيم، هي ابنة الفنان الكبير علي عبد الرحيم وتصدرت التريند وانتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الموكب وتشبيهها بالفراعنة.

