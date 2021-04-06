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مستشار وزير الزراعة: موقع الدلتا الجديدة كان مصدر القمح في العصر الروماني

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي إن مشروع الدلتا الجديدة ضخم وعملاق خاصة ان توجه العالم أصبح نحو الأمن الغذائي بعد جائحة كورونا وكانت الرؤية الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية بدعم قطاع الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع الدلتا الجديدة ضمن مشروعات اطلقها الرئيس وافتتح اليوم موسم حصاد البنجر وهذه المنطقة سيتم التوسع فيها لتصل لمليون فدان.

وتابع أن وزارة الزراعة تقوم بدراسات كبيرة وضخمة للتربة على ارض الواقع وتم أخذ عينات لتحليلها معمليا وتبين أن الأرض على مساحة 688 ألف فدان تصلح للزراعة وهناك إمكانية كبيرة للتوسع لتخطي المليون فدان مشيرا إلى أن الأمور المبشرة أن هذه الأرض كانت مصدر زراعة القمح في العصر الروماني أثناء العصور المطيرة.

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