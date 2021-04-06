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عميد زراعة عين شمس: الدلتا الجديدة كلها فوائد وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إن مصر ترسل رسالة واضحة أنها بلد النماء في ظل السعي لتحقيق النمو الزراعي والعمل على مشروعات زراعية ضخمة خاصة مشروع مستقبل مصر الذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أو الدلتا الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العمل على استصلاح مليون ونصف المليون فدان ستوفر فرص عمل للشباب وستعمل على صنع مجتمعات عمرانية جديدة وستحقق إضافة كبيرة للاقتصاد المصري فمصر تقود قاطرة التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وتابع نحن في الطريق الصحيح موجها التحية للقيادة السياسية وعلى رأسها القائد عبد الفتاح السيسي فنحن نزيد السلة الغذائية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم والتحديات لتي تواجه مصر على وجه الخصوص.
وختم أن توسعة الرقعة التي يعيش عليها الشعب المصري أمر ضروري ومهم ومشروع الدلتا الجديدة سيخدم هذا التوجه في ظل مشروعات طرق تخدم المجتمعات الجديدة المستهدفة.

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مشروع الدلتا الجديدة الدلتا الجديدة الالي

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