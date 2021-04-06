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تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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وقعت اليوم الثلاثاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والبورصة المصرية اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين وذلك بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية.

ووقع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحضور الدكتورة شيرين سليمان عميدة كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية.

وتأتي الإتفاقية في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر، وانطلاقًا من رغبة البورصة المصرية والدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم برامج تعليمية متنوعة بمعايير جودة متميزة على مستوى الدراسات العليا في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون بينهما.

وأعرب الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن شكره وتقديره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي الدور الذى تقوم به في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما أكد "فريد" أن توقيع مذكرة التفاهم سيدعم جهود البورصة لرفع مستويات معرفة المجتمع، وخاصة الأجيال الجديدة خريجي وطلبة الجامعات، بأساسيات الاستثمار والادخار في البورصة ونشر الثقافة المالية.

وأوضح بأن الاتفاقية تتضمن ‏التعريف بالبورصة وكيفية عملها ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الاستثمار أو الادخار التراكمي محاضرات وورش عمل متخصصة.

ومن جهته قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ‏‎ ‎‎ “‎نحن فخورون بتوقيع ‏بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، معربًا عن سعادته بتأسيس خطوة جديدة من التعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية - البورصة المصرية- نظرًا لدورها الحيوي الهام في الإقتصاد المصري.

وأضاف عبد الغفار أن توقيع الإتفاقية يأتي في إطار جهود الأكاديمية وسعيها الدائم لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية في الدولة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه في إمداد المجتمع بالكوادر المؤهلة والكفاءات المختلفة ودورها الحيوي في مجال الدراسات العليا.

كما قدم "عبد الغفار" عرضًا توضيحيًا تناول تاريخ الأكاديمية ومقار وأفرع الأكاديمية داخل مصر وخارجها من خلال فيلم وثائقي.
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية
تعاون بين البورصة والأكاديمية الوطنية للتدريب لنشر الثقافة المالية

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