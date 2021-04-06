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عقب تفاجؤ الجمهور بأنها ابنته..عازفة موكب المومياوات تقى عبد الرحيم: كان نفسي يبقا موجود "خاص"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت العازفة تقى عبد الرحيم عن تصدرها التريند عقب موكب نقل المومياوات الملكية، والذي تألقت به وشبهها الجمهور بالفراعنة.

وقالت "عبد الرحيم" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاجؤ الجمهور بأنها إبنة الفنان الكبير الراحل علي عبد الرحيم أن والدها وقف بجانبها كثيرا في مسيرتها الموسيقية قائله: "أول حد شجعني وقالي انتي هتبقي مشهورة"، وتابعت: "كان نفسي يبقا موجود بس هو أكيد حاسس بينا".

وتألقت العازفة تقى عبد الرحيم في موكب نقل المومياوات الملكية وتصدرت التريند، وشبهها الجمهور بالفراعنة.

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