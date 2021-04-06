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عاجل.. السعودية تعلن بشرى سارة للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك؛ انطلاقاً من حرص القيادة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين.

 

وكشف المصدر، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور قرار برفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ يومياً خلال شهر رمضان المقبل لعام 1442هـ.

 

ولفت المصدر، إلى أن القرار يشمل دخول الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

وأكد المصدر، أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

 

وأوضح المصدر، أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا) وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.

 

وانطلقت المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، وذلك بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بأداء العمرة والزيارة والصلوات، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم).

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