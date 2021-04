ناصيف زيتون يقدّم تتر جديد "أوقات" ويتخطى الـ 100 مليون في "تكة"

بعد أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي والصحافة موضوع مشاركة ناصيف زيتون كممثل في المسلسل الرمضاني "للموت" لشركة Eagle Films أو أن دوره سيقتصر فقط على غناء شارة المسلسل، قامت شركة Music is my life بإطلاق الأغنية بعنوان "أوقات" على قناة ناصيف زيتون الرسمية على اليوتيوب. وأكدت مرة جديدة أن ناصيف صاحب مشروع مدروس ومحترف مبني على قاعدة جماهيرية كبيرة مؤمنة بفنه وتدعمه بكل خطواطه ومشاريعه.





شركة Eagle Films منتجة الأغنية بالتعاون مع شركة Music is my life، الشاعر مازن ضاهر، الملحن أحمد بركات والموزع عمر صباغ حصدوا هدفًا قويًا في السباق الرمضاني عبر تركيبة جديدة وجملة قوية سيرددها الجمهور لفترات طويلة " أوقات القلب اللي بيوقف، بدو صدمة تا تمشيه، وأوقات القلب اللي بيضعف بدو خيانة ت تقويه...".





من ناحية أخرى، تخطّت أغنية "تكة" المئة مليون مشاهدة على قناة ناصيف زيتون على يوتيوب، بعد أن راهن ناصيف عند اختياره لهذه الأغنية على مواهب جديدة وقال ان العالم العربي يذخر بمواهب كثيرة من مؤلفين وملحنين وفنانين؛ علينا أن نعطيهم الفرصة لفرض انفسهم والنهوض بالصناعة وإثراء المكتبة الفنية، فكل مبدع يزيد من حجم السوق ويحفز الآخرين على الإبداع أيضًا فكسب الرهان مع الشاعرة الاردنية ضياء عشا والملحن السوداني عمر الخير، أمّا الفيديو فكان من إخراج ريشا سركيس وإنتاج شركة وتري.





أخيرًا وليس آخرًا، يبقى السؤال، هل سيكون لـ ناصيف زيتون دورًا تمثيليًّا في إحدى حلقات "للموت" ؟ لننتظر ونرى.....