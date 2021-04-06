أحمد عبدالقادر : كنت أثق في القضاء المصري .. وأغلقت صفحة عمر جابر

أكد أحمد عبدالقادر "ميدو" لاعب شباب الزمالك السابق والذي كان متهما بتهديد اللاعب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بالقتل بأن القضاء المصري أنصفه وحصل على براءته هو وزميله أحمد ناصر من الاتهام الباطل الموجه ضده .

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، قد حكمت ببراءة ميدو وناصر من التهمة بعد تدخل وسطاء و وصول جميع الأطراف لصيغة اتفاق وتنازل معها عمر جابر عن الدعوى الجنائية والمدنية .