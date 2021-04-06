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حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد هدد ميسي بالغياب عن كلاسيكو الأرض

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني كان يلعب بحذر أمام بلد الوليد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرين من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن برشلونة حقق فوزا متأخرًا في المباراة بهدف من توقيع نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قبل أيام من مباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي كان مهددًا بالغياب عن كلاسيكو الأرض في حالة حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة بلد الوليد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه سُمع ميسي يقول لكارليس نافال مندوب برشلونة عقب نهاية الشوط الأول من المباراة : "الحكم يريد أن يمنحني بطاقة صفراء، لا أصدق هذا".

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بلد الوليد أكمل المباراة بـ10 لاعبين وذلك عقب حصول أوسكار بلانو على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من المباراة.

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