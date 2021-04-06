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عاجل.. موسيماني يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مسوؤلو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة النادي الأهلي بتدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تواجد حارس مرمى بديل لمحمد الشناوي حيث طرح اسم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.

 

وقرر مسؤولو النادي الأهلي عدم التعاقد مع أحمد الشناوي بناء على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي رفض التعاقد مع الحارس.

 

وأخطر موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي ومحمود الخطيب المشرف على الكرة بالنادي الأحمر عدم حاجته للتعاقد مع أحمد الشناوي وأنه يثق في الثلاثي المتواجد حاليا في الفريق الأحمر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه سيبمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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