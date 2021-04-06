عاجل.. موسيماني يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز
حسم
مسوؤلو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق
الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وترددت
أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة النادي الأهلي بتدعيم مركز
حراسة المرمى في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تواجد حارس مرمى بديل لمحمد
الشناوي حيث طرح اسم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.
وقرر
مسؤولو النادي الأهلي عدم التعاقد مع أحمد الشناوي بناء على طلب الجنوب إفريقي
بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي رفض التعاقد مع الحارس.
وأخطر
موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي ومحمود الخطيب المشرف على الكرة بالنادي الأحمر
عدم حاجته للتعاقد مع أحمد الشناوي وأنه يثق في الثلاثي المتواجد حاليا في
الفريق الأحمر.
ويستعد
الأهلي لمواجهة ضيفه سيبمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل على استاد السلام ضمن
مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.