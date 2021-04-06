المحكمة ترفض دعوى الشرنوبي في دعواه ضد سارة الطباخ وتلزمه بتنفيذ العقد

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، في اجتماعه الأخير الموافقة على إلزام العضو محمد الشرنوبي، بتنفيذ حكم المحكمة رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه، وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين شركة إيرث برودكشن.



وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي، التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبى مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.