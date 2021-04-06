توصيات هامة فى ختام أول دورة تدريبية إقليمية للاولمبياد الخاص للجرى على الجليد استعدادا لعالمية كازان 2022

بمشاركة19 مدربا ومدربة من مصر وهم عمرو عبد الباسط، أحمد يونس محمود، ياسر شبل، صلاح الدين عبد الوهاب، إسماعيل أحمد، حسين مصطفى، صفاء محمد، محمد نصر، بهاء يوسف، عمرو حجازى، تامر بشر، مروة زكي، إسلام قنديل، سمر رشاد، أطهر قطري، عمرو عبد البسط، أمير السيد خضر، يوسف رمضان، مصطفى سيد، حققت أول دورة تدريبية اقليمية أساسية فى رياضة الجري على الجليد قام بتنظيمها الأولمبياد الخاص الكويتي تحت رعاية الرئاسة الاقليمية وبحضور الخبير العالمى سيلفستر بلوك ، وقام يحيى الجنبيى من الأولمبياد الخاص الإماراتي بعملية الترجمة ، حيث حققت الدورة نجاحا كبيرا وخرجت بالعديد من التوصيات الهامة ، وقد شهدت الدورة التى اختتمت أمس مشاركة اكثر من مائة مدرب ومدربة من 13 دولة عربية ، هى مصر ، قطر ، فلسطين ، العراق ،المغرب ،الاردن ، لبنان ، الامارات ،السعودية،الجزائر، ،ليبيا،السودان ، بالإضافة الى الكويت الدولة المنظمة

وتأتي إقامة تلك الدورة ضمن خطة النشاط السنوى التى أقرها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وتأتي استكمالا للدورات التدريبية لمختلف الرياضات التى يضمها للأولمبياد الخاص والتى اقيمت فى العامين الماضيين ، وشهدت عام 2020 بسبب جائحة كورونا اللجوء الى المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM ، وتم تخصيص دورات عام 2021 للرياضة الشتوية خاصة وان الالعاب العالمية القادمة التى سوف تقام بكازان الروسية 2022 تشهد مشاركة عدد كبير من برامج المنطقة فى رياضة الجري على الجليد

كانت أبرز التوصيات التى خرجت بها الدورة ضرورة استكمال دورات تدريبية لباقي الرياضات الشتوية المدرجة ضمن الالعاب و المسابقات الخاص بالأولمبياد الخاص ، بهدف بناء قاعدة من المدربين فى تلك الرياضات ، وطالب المشاركون بضرورة إقامة دورة تدريبية متقدمة فى الجري على الجليد وطلبت رحاب بورسلي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص الكويتى باستعداد الكويت على استضافة تلك الدورة ، حيث سيقوم كلا من د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات فى الرئاسة الاقليمية برفع تقريرها للرئيس الاقليمى يتضمن رغبة عدد كبير من دول المنطقة بإقامة دورة تدريبية متقدمة فى رياضة الجري على الجليد

. وسوف يتم عقد امتحان الكتروني خلال اسبوع من ختام الدورة من أجل الحصول على شهادات التخرج ومن يحصل على 65 % يحصل على شهادة اجتياز الدورة والتى تمكنه من المشاركة فى الدورة المتقدمة ، ومن لا يحالفه الحظ يحصل على شهادة مشاركة

وكانت من أبرز التوصيات التى خرجت بها الدورة ضرورة وضع برنامج تدريبى خاصة باللاعبين المشاركين فى تلك الرياضة تبدأ بعملية الإحماء او التسخين ، وضرورة الالتزام بأحذية الجري ومقاساتها المعتمدة وحصول اللاعب على حصص تدريبية تمكنه من إظهار ما يمتلكه من قدرات رياضية ، ومتابعة ما تقوم به اللجنة الفنية للرياضة من تحديث فى قوانينها ، ووصول عدد اللاعبين الذين يمارسون تلك الرياضة 30 ألف لاعب حول العالم

ورياضة الجري على الجليد تتشابه إلى حد بعيد مع رياضة ألعاب القوى، وتحظى بنفس مميزات تزلج اختراق الضاحية من حيث ما توفره من فوائد تتمثل في تقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية. و تتضمن هذه الرياضة مسابقات لجميع اللاعبين على مختلف مستويات قدراتهم، في المسابقات الفردية لرياضة الجري على الجليد تتراوح بين سباقات لمسافة 100 متر إلى مسافة 5 كيلومترات، و بالإضافة إلى هذه المسابقات التقليدية، يوفر الأولمبياد الخاص للاعبين ذوي القدرات المنخفضة مسابقات تمكنهم من المشاركة منافسات المهارات الأساسية لرياضة الجري على الجليد. ويعد اكتساب هذه المهارات وتطويرها من أهم اشتراطات الترقي للمشاركة في المسابقات الأطول مسافة، وقد أجريت مسابقات الأولمبياد الخاص الجري على الجليد للمرة الأولى ضمن فعاليات ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الشتوية 1997، التي أقيمت في تورنتو بكندا كرياضة استعراضية ، وشهدت الالعاب العالمية الشتوية 2001، التي أقيمت في ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، استضافت 140 لاعبا من سبعة دول ، كما أجريت مسابقات رياضة الجري على الجليد ضمن فعاليات الألعاب العالمية الشتوية 2005، والتي أقيمت في ناغانو اليابان.ومسابقات الجري على الجليد 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1600 متر، 5 كيلومتر، 10 كيلومتر، تتابع الأولمبياد الخاص 4 × 100 متر، تتابع الأولمبياد الخاص 4 × 400 متر، تتابع الرياضات الموحدة 4 × 100 متر،. تتابع الرياضات الموحدة 4 × 400 متر ،وتوفر المسابقات التالية تنافسا مفيدا للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة:سباق 25 متر،سباق 50 متر.