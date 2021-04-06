لأول مرة بالمنطقة الجرى على الجليد فى دورة اساسية للاولمبياد الخاص بمشاركة 100 مدرب من 13 دولة عربية

تتواصل أعمال الدورة التدريبية الاساسية لرياضة الجرى على الجليد للاولمبياد الخاص التى تقام لاول مرة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتظيم كويتى وبراعية الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى بمشاركة 100 مدرب ومدربة من 13 دولة عربية هم مصر ، قطر ، فلسطين ، العراق ،المغرب ،الاردن ، لبنان ، الامارات ،السعودية،الجزائر، ،ليبيا،السودان ، بالاضافة الى الكويت الدولة المنظمة.

وعبرت رحاب بروسلى المدير الوطنى للاولمبياد الخاص الكويتى خلال كلمتها الافتتاحية عن سعادتها وزملائها فى البرنامج الكويتى لاستضافة تلك الدورة الإقليمية وفى تلك الرياضة الشتوية ، حيث قام البرنامج الكويتي بإعداد العدة وتجهيز كافة الاستعدادات لإنجاح تلك الدورة والتى شهدت اقبالا كبيرا خاصة وانها تعد استعدادا جيدا للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بكازان الروسية 2022 ومشاركة عدد كبير من برامج المنطقة ومن بينهم الكويت فى تلك الالعاب وفى رياضة الجري على الجليد.

وقام الخبير العالمى فى رياضة الجري على الجليد سليفستر بولك بتقديم فكرة عامة واهداف اقامة نلك الدورة ، وقدم صورة سريعه على عناصر الدورة واهدافها والالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بكازان ، ولمحة تاريخية عن نشأة الرياضة والهيئات المعنية بالرياضة ، وادوات الرياضة واختيار الادوات ، وتحدث عن قوانين الرياضة ، والتقسيم الذى يسبق المنافسات الرسمية ، والمسابقات المتاحة ،والتدريبات الخاصة بالاعبين ووضع البرامج التدريبية ، واهداف التدريب والتخطيط الخاص به ، وعمليات الاحماء والتسخين ، وعملية انتقاء اللاعبين ، والمهارات الاسياسية ، ودور المدرب اثناء السباق ، كما استعرض التحديثات الجديدة التى سوف يتم تطبيقها على العاب كازان واهمية الدورة ، وكيفية تنظيم مسابقة سواء فى ظل وجود ثلوج أو رمال الصحراء كما تقوم به محتلف الدول العربية .