أتربة عالقة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الأربعاء



- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، والرياح نشطة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- لطيف على جنوب سيناء.



- لطيف على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة:



- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على موقعها الرسمي.حالة الطقس نهارًا: