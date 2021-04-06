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أتربة عالقة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الأربعاء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على موقعها الرسمي.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.

- لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

أتربة عالقة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الأربعاء
أتربة عالقة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الأربعاء

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