"كلنا بنغلط".. عقب خلافهما أنغام تتقبل اعتذار أصالة

تقبلت النجمة أنغام اعتذار أصالة، وأعلنت عن ذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت أنغام قائله: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".



واعتذرت أصالة لأنغام من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بسبب خلاف حدث بينهما وكتبت قائله: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار".