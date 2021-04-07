7 معلومات عن طقس شهر رمضان المبارك.. اعرفها

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، بدأ المصريون يشعرون بالقلق تجاه الطقس الذي سيطر على المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.





ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريون وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.





وأعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1442هـ فلكيا، يوم الثلاثاء، 13 من شهر أبريل.





وأكد المعهد في بيان له أن هلال شهر رمضان الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس، يوم الأحد، الموافق الحادي عشر من شهر أبريل - نيسان المقبل، يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.





ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي المحافظات المصرية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين 26-31 دقائق.





يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن حالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك:





- شهر رمضان سيأتي خلال فصل الربيع، ولكن ستسود حالة من التقلبات الجوية، وموجة من الأتربة وفي نفس الوقت سيخلو الطقس من أي رطوبة قد تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.





-الطقس خلال شهر رمضان سيكون متقلبا في درجات الحرارة نظرا لقدومه في فصل الربيع.





- تشهد أول أيام الصيام أجواء ربيعية مستقرة، خالية من الارتفاعات في درجات الحرارة.





- البلاد ستشهد ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة في النصف الأول من الشهر.





- درجات الحرارة في أول أيام الشهر الكريم ستتراوح بين 23 ـ 24 درجة مئوية على القاهرة.





- النصف الثاني من رمضان سيكون أكثر سخونة من 15 يوم الأولى، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في أيامه الأخيرة.



