إسحاق غالي بعد استجابة السيسي لعلاجه: الرئيس أب لكل المصريين وربنا يجبر بخاطره (فيديو)



قال إسحاق غالي مريض بضمور العضلات استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالته ووجه بعلاجه، إن الرئيس السيسي أب لكل المصريين وربنا يباركله.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنا في معهد ناصر وبعد الاستجابة وصلت الإسعاف وتم نقلي لمعهد ناصر وكان في استقبالي مدير معهد ناصر وكان معي نجلي أنطونيوس وتم الكشف عليه وعلى عينيه وبطنه.



وختم إسحاق غالي تم عمل الفحوصات اللازمة والحمد لله وزي ما الرئيس جبر بخاطرنا ربنا هيجبر بخاطره فهو أبو الإنسانية.

