محافظ الإسكندرية يفتتح معرض"أهلًا رمضان" بأرض كوتة

افتتح مساء اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، معرض "أهلًا رمضان"، الذي يبدأ من الفترة 6 أبريل إلى 12 أبريل، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة.



وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن معرض "أهلا رمضان" هذا العام، تقدم فيه الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.



وأضاف أن معرض "أهلا رمضان" يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها "غرفة الإسكندرية"، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.



وأوضح أن المعرض سيضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش" وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.



وأشار "الوكيل" إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



ويمكنك زيارة المعرض والاستمتاع بالعروض والخصومات الخاصة، بدءً من غد الثلاثاء، من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً.



