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عاجل.. نقابة الموسيقيين تلزم محمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة الطباخ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الأخير الموافقة علي إلزام العضو محمد الشرنوبي بتنفيذ حكم المحكمة رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين شركة إيرث برودكشن.

وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.
عاجل.. نقابة الموسيقيين تلزم محمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة الطباخ

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