عاجل.. نقابة الموسيقيين تلزم محمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة الطباخ

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الأخير الموافقة علي إلزام العضو محمد الشرنوبي بتنفيذ حكم المحكمة رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين شركة إيرث برودكشن.



