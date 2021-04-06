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الأردن تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 7383، والإصابات إلى 645449 حالة.

 

كما استقبلت المستشفيات الأردنية في الـ24 ساعة الماضية 347 مريضا بالفيروس، فيما خرج منها 361 مريضا.

 

وبلغ العدد الإجمالي للفحوص المخبرية 6158685 فحصا، فيما وصل العدد الكلي للحالات النشطة 76172 حالة.

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