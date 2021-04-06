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الكهرباء: هذه حقيقة خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع نهاية الشهر (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفى أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، ما تردد بشأن خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع نهاية الشهر، مؤكدًا أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقا للاستهلاك فقط.

وقال "أيمن" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك نوع من الخلط وعدم توضيح عملية الحساب، ولكن العداد الذكي مسبوق الدفع أهم ما يميزه أنه يخصم من الرصيد ما يقابل الاستهلاك مباشرة بخلاف طريقة الحساب التقليدية التي تقوم بالحساب بعد نهاية الشهر.

وأشار إلى أنه عندما يتم الانتقال من شريحة إلى أخرى في العداد مسبوق الدفع فإنه يكون هناك فرق في الاستهلاك يتم خصمه مباشرة من قيمة الرصيد الموجود في الكارت، مؤكدًا أنه يتم إضافة الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه تماما حسب استهلاك المشترك.

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