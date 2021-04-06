نائب بالشيوخ: مشروع "مستقبل مصر" استكمال لعجلة المشروعات القومية العملاقة

أشاد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر الزراعي، والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للوطن.



وقال "منظور" في بيان له، اليوم، إن مشروع مستقبل مصر له عدد كبير من الفوائد والمزايا التي ستصب فى صالح المواطن من جهة والاقتصاد القومي من جهة اخرى، مشيرا إلى أن أبرزها أنه يتضمن زراعة مليون فدان مما سيعمل على النهوض بالقطاع لجذب الاستثمارات الخارجية وتنوع المستثمرين، الأمر الذي يُسهم في توفير العملة الصعبة لصالح الاقتصاد القومي للدولة، فضلًا عن توفير الآف من فرص العمل للشباب.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، أحد أكبر المشاريع الزراعية في الوطن وسيتم استصلاح نحو 500 ألف فدان من خلاله، بجانب موقعه المتميز القريب من مختلف المحاور والطرق.



وأوضح منظور أن عجلة المشاريع القومية العملاقة لا تتوقف، وظهر ذلك واضح للجميع فهى في مختلف المجالات زراعية وصناعية وانشاءات ومدن وعلى شتى المحاور.