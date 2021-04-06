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ملوك الجدعنة".. حصرياً على "MBC مصر" في رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يخوض صديقان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد وسط تعرضهما للكثير من الأزمات والمشاكل، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" الذي يُعرض حصريًا على "MBC مصر" في رمضان، فيما تعرض كل حلقة من حلقاته على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.

مُسلسل "ملوك الجدعنة" يدور حول "سفينة" و"سرية"، شابان معدومان من منطقة شعبيية تلقي بهما الأقدار في رحلة ملحمية يصعدا من خلالها هرم العالم السفلي للجريمة ضد أحد أباطرة تجارة الشر، مسلحان بقوتهما وذكائهما والأهم صداقتهما المتينة، التي ستواجه المكائد خلال رحلة الصعود، فيتحولا لعدوين وغريمين ثم تضطرهما الظروف لأن يعودا حلفيين في مواجهة خطر أكبر.

مُسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل وآخرين... ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي





يُعرض مُسلسل "ملوك الجدعنة" حصريًا على قناة "MBC مصر" في رمضان، ويُعرض على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضه على الشاشة.

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