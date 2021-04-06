أستاذ علوم سياسية: مصر دفعت بإثيوبيا إلى حافة الهاوية

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر دفعت بإثيوبيا إلى حافة الهاوية من أجل إجبارها على العودة إلى التفاوض المباشر ولاسيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في قناة السويس.



وأضاف "فهمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن موقف السياسة المصرية واضح في كافة التفاصيل حول الأضرار المحتملة إذا استمرت إثيوبيا مصرة على اتخاذ القرارات الأحادية من جانبها دون الالتفات لمصالح دولتي المصب مصر والسودان.



وأكد على أن موقف مصر قوي وقائم على أسس أساسية في حالة وقوع الأضرار المتوقعة من الجانب الإثيوبي وسيكون هناك سيناريو كبير سيحتاج إلى جهد كبير، موضحًا أن هناك ثقة في أداء الدبلوماسية المصرية وأمام مصر وقت مستقطع قبل الخيار العسكري أو الإستراتيجي إذا ما فشل الخيار السياسي.



وأشار إلى أن نقاط الخلاف واضحة المعالم، مستطردًا "الضغط الحقيقي يجب أن يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن مصر دولة مهمة في إقليمها وعليها أن تأتي بالجانب الإثيوبي إلى مائدة التفاوض وأن تضع النقاط فوق الحروف، وعلى الرغم من أن هناك لوبي إثيوبي يتحرك في الولايات المتحدة ولكن علاقة الولايات المتحدة مع القاهرة أعمق وإدارة بايدن لن تقف موقف المشاهد والقضية ستمضي في إطار المسارين السياسي أو العسكري".

