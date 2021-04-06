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عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "بي إن سبورتس الأولى" بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وجاء تشكيل الريال الرسمي على النحو التالي:-

حراسة المرمي: كورتوا
خط الدفاع: ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز
خط للوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش
خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

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