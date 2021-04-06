مواجهات من العيار الثقيل.. تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وكان المارد الأحمر، نجح في التأهل بصورة رسمية، عقب التعادل الإيجابي أمام المريخ السوداني، بهدفين لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب الجوهرة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.





ويحتل الاهلي المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف فريق سيمبا التنزاني صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما ودع فيتا كلوب والمريخ البطولة حيث يمتلك الأول 4 نقاط وبطل السودان نقطتين.





ومن المنتظر أن يواجه الأهلي أي من صن داونز أو الترجي الرياضي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي، أصحاب المراكز الأول بالدور المقبل.



