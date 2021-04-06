يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع عملاق الليجا

ذكر تقرير صحفي إيطالي، مساء اليوم، أن نادي يوفنتوس يرغب في إبرام صفقة تبادل مع نادي إشبيلية الإسباني في الصيف المقبل.

ووفقا لموقع (كالتشيو ميركاتو) فإن اليوفي يرغب في الحصول على لاعب الفريق الأندلسي، الظهير الأيسر الأرجنتيني ماركوس أكوينا.

في المقابل فإن نادي السيدة العجوز مستعد للتخلي عن جناحه الدولي الإيطالي فيدريكو برنارديسكي لإشبيلية، والذي لم يعد له أهمية كبيرة.

ويخوض أكوينا (29 عاماً) موسمه الأول مع إشبيلية، قادماً من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وأصبح ركيزة أساسي في تشكيلة الفريق.