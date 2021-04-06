بـ10 خطوات.. كيف استعدت محافظة القاهرة لشهر رمضان؟

أيام قليلة، ويحل شهر رمضان المعظم، وتستعد محافظة القاهرة لاستقبال الشهر المبارك، بالعديد من القرارات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.







وفي هذا الإطار، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي.







وننشر لكم في 10 خطوات استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك والتي جاءت كالتالي:-







- التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية



- منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى



- تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية



- تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز

- تشديد الرقابة على تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة



- التفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار





- ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين





- متابعة إلتزام الأنشطة التجارية بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية ابتداء من 17 أبريل الجاري





- رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارىء خاصة فى المرافق الخدمية



- رفع الاشغالات حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليه



