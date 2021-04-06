أستاذ قانون دولي: هذه خيارات مصر للتعامل مع أزمة سد النهضة

علق الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، على فشل مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "إثيوبيا تتتحدث بأن لديها سيادة مطلقة على نهر النيل، وهذا الأمر غير موجود في القانون الدولي على الإطلاق".



وتابع "عبد العاطي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان مصر لديها العديد من الخيارات لمواجهة إثيوبيا من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن، خلاف ضغط مصر والسودان على الدول الخليجية التي تساعد أديس أبابا.



ولفت إلى ان مصر علهيا أن تتواصل مع الصين وأوروبا لتوضيح خطورة ملء سد النهضة، مشددًا على ضرورة توثيق كافة الانتهاكات القانونية التي قامت بها إثيوبيا وإرسالها إلى مجلس الأمن.

