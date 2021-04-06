ميرال ماهيليان: «فرحتي متتوصفش للمشاركة في موكب نقل المومياوات ولحد دلوقتي مش مصدقة»



عبرت ميرال ماهيليان، عارضة الأزياء عن فرحتها لمشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية، قائلة: «فرحتي متتوصفش لحد دلوقتي مش مصدقة».



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «متشكرة لأي حد ساعدني للمشاركة في هذا العرض المهم».



وأردفت «كنت خائفة خلال العرض لأن العالم كله كان شايفه»، مردفة «افتخر بمصر وناسها لأنها حاجة حلوة وعظيمة».



ولفتت إلى أنها شاركت في الدراما من قبل ولكن كانت أدوار صغيرة، وتتمنى استكمال العمل في الفن بعد انتهاء دراستها بكلية الإعلام، مشيرة إلى أن أكثر من شخص في عائلتها من أصول إنجليزية حيث إن والدها يحمل الجنسية البريطانية.

