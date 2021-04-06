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لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من نائبة بشأن عدم توافر مكتب صحة بالسادات في المنوفية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ناقشت طلب الإحاطة المقدم منا لرئيس مجلس النواب بشأن عدم توافر مكتب صحة لاستخراج تصاريح الدفن على مدار 24 ساعة بمركز السادات التى تبعد عن شبين الكوم ب 65 كيلو وذلك لرفع المعاناة عن أهالى مركز ومدينة السادات.

حضر اللجنة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور عبد الشكور مدير مكاتب الصحة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وهيئة لجنة الصحة.

وأوضحت النائبة هناء سرور خلال المناقشة ان القرار الوزارى رقم 576 لسنة 2010 الصادر بشأن تشغيل مكتب صحة واحد فقط لاستخراج تصاريح الدفن داخل المحافظة الواحدة بغض النظر عن جغرافيا المحافظة قرار قديم لا يتواكب مع التوسع العمراني والزيادة السكانية المتسارعة ووجب تعديله مشيرة إلى ان المسافة بين السادات وشبين الكوم 65 كليو متر يقطعها أهالى المتوفي لاستخراج تصاريح الدفن وخاصة ان مركز السادات به مناطق صناعية وطرق صحراوية سريعة وحوادث الطرق متكررة وأغلبها من محافظات مجاورة يضطر أهل المتوفي الذهاب لشبين الكوم في ظروف صعبة.

وانتهت اللجنة إلى إعادة العرض على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتعديل القرار الوزارى رقم 576 لسنة 2010 وتوجيه مدير مديرية الصحة بالمنوفية بتشغيل فترة مسائية بمكتب صحة السادات لحين تعديل القرار الوزارى.

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