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عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:47 م
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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "بي إن سبورتس الأولى" بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي :-
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.
خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.
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