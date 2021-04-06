وزير الخارجية الأسبق: فشل مفاوضات سد أثيوبيا متوقع.. والسلوك الأثيوبي ضد مصر من 10 سنوات

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه كان يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة في كيشاسا وذلك بسبب سلوك أديس أبابا طوال العشر سنوات الماضية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلال قراءة بسيطة لسلوك إثيوبيا يتضح نظرتها الحاقدة لمصر وتعمدها الإضرار بمصالحها المائية.



وأعرب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن استغرابه من وجود مقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، التي لا تحترم دول الاتحاد الأفريقي الذي تقوم مبادئه على احترام الجوار.



وأوضح أن إثيوبيا دخلت في نفق ضيق لا يمكنها الخروج منه، موضحا أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي سبب ضررا بالغا لبلده وشعبه بسبب التعنت غير المبرر وغير القانوني.



واختتم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا ومن خلال الساسيات التي تنتهجها وضعت نفسها في مصاف الدولة المعادية لمصر والسودان ولا مجال للحديث بلغة الشعب الإثيوبي الشقيق.



