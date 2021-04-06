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العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عثر أهالى مدينة دكرنس فى محافظة الدقهلية على جثة طفلة مقتولة بجوار الإسعاف في شارع جانبي خلف سنترال دكرنس، وبها عدة طعنات بالرقبة ومتعدى عليها جنسيا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لضباط مباحث مركز دكرنس بعثور سكان إحدى العمارات على طفلة مقتولة وتم القاؤها بمدخل العمارة التى تقطن بها بمنطقة منشية السيد محمود دائرة المركز.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس الى مكان الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها جنسيا وتم الإمساك به من قبل الاهالى واحتجازه داخل العمارة فيما قامت الشرطه بإقناعهم بتسليمه لهم.


وبالفحص تبين ان الطفلة القتيلة تدعى، ريماس.م.ج.ع 8 سنوات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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